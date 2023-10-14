Появились подробности разгрома россиян под Авдеевкой 5 14.10.2023, 14:20

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Показаны самые яркие кадры провального «блицкрига» оккупантов.

В Кремле приказали командованию российской армии перейти к наступлению на Авдеевку Донецкой области. Но поскольку враг использует для этого далеко не самые боеспособные подразделения, в частности «Шторм-Z», эта затея обернулась для россиян полным провалом, сообщает «24 канал».

OSINT-аналитики, изучившие опубликованные в сети видео боев, с начала своей операции 10 октября, обнаружили, что оккупанты всего за несколько дней потеряли более 30 единиц бронетехники и множество пехоты.

Наступление на Авдеевку обернулось для российской армии серьезным провалом. Аналитики насчитали более 36 потерянных единиц техники — танков, БМП и бронемашин. Собрал доступные материалы в одном ролике. pic.twitter.com/EYhUKTlco2 — IanMatveev (@ian_matveev) October 13, 2023

При этом продвижение врага, за которые была уплачена высокая цена, оказались мизерными.

Попытка штурма хорошо укрепленного района обернулась для россиян крахом. В соцсетях собрали самые зрелищные кадры провального блицкрига российских захватчиков в одно видео.

Несмотря на это, кремлевский режим продолжает гнать своих солдат на Авдеевку, надеясь прорвать оборону украинской армии. На деле же на подходе к позициям украинских защитников земля усеяна труппами оккупантов.

Очевидно, опыт «мясных штурмов» ПВК Вагнера в Бахмуте ничему россиян не научил.

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