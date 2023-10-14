WSJ: Украинская армия в ближайшее время возьмет Токмак 4 14.10.2023, 14:38

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США передают оружие, которое поможет ВСУ установить контроль над городом.

Украинские военные и западная разведка заявляют о реалистичности прорыва украинской армии к важному железнодорожному узлу в Токмаке, который оккупирован россиянами.

Токмак – ключевая цель украинской армии. Возвращение под контроль этого города, который является крупным железнодорожным хабом, позволит Киеву прервать логистические связи РФ с оккупированным Крымом и материковой Россией.

Также после освобождения Токмака ВСУ сможет развить свое контрнаступление, что станет определяющим фактором в войне с РФ.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что добиться успехов украинской армии помогут ракеты большой дальности, которые вскоре будут переданы США. Они способны поражать цели в глубоком тылу россиян.

В данный момент Токмак представляет собой транспортный узел армии РФ. Сейчас оккупанты защитили город дополнительной линией обороны.

Даже взятие его под огневой контроль сильно осложнит российским военным снабжение на Южном фронте, отмечает WSJ.

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