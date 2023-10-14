Латвия закрывает небо на границе с Беларусью 1 14.10.2023, 14:55

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Названа причина.

Латвия, которая уже построила стену на границе с Беларусью, вводит ограничения на использование воздушного пространства на приграничной территории. Они будут действовать с понедельника, 16 октября, и до конца этого года, сообщает Агентство гражданской авиации Латвии.

«Ограничения на использование воздушного пространства устанавливаются от Лаудери вблизи российской пограничной зоны до Медуми вблизи литовской пограничной зоны, включая такие города, как Дагда, Краслава и часть Даугавпилса. Ограничения устанавливаются от земли до высоты 2895 метров», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для беспрепятственного выполнения задач с использованием пилотируемой авиации и беспилотных летательных аппаратов Национальными вооруженными силами (НЗС).

«Беспилотным летательным аппаратам или дронам, не связанным с НЗС, запрещено использовать воздушное пространство, если они не получили разрешение на полет», – отмечают в агентстве.

За нарушение правил предусмотрен штраф для физических лиц от 150 до 1000 евро, для юридических лиц – от 500 до 2500 евро.

Накануне правительство Латвии приняло решение приостановить с 16 октября 2023 года работу пунктов пропуска на латвийско-российской границе «Виентули» и «Педедзе». Такой шаг осуществлен в ответ на введенные Российской Федерацией ограничения для граждан Украины относительно въезда на ее территорию с территории третьих государств.

В прошлом месяце правительство Латвии приняло решение закрыть один из двух автомобильных пунктов пропуска на границе с Беларусью. Это произошло после всплеска попыток нелегальных мигрантов въехать в страну. В середине августа Государственная пограничная служба Латвии отозвала своих сотрудников из отпусков для усиления границы с Беларусью по той же причине.

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