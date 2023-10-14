В центре Варшавы мужчина взобрался на памятник и угрожает себя взорвать

В центре Варшавы мужчина взобрался на памятник и угрожает себя взорвать2
- 14.10.2023, 15:04
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Полиция ведет переговоры, окружающая территория перекрыта.
В центре Варшавы, на площади Пилсудского, неизвестный мужчина залез на монумент, посвященный жертвам Смоленской авиакатастрофы 2010 года, и угрожает подорвать себя.
Об этом изданию Wirtualna Polska сообщил представитель Варшавского полицейского управления, младший инспектор Сильвестр Марчак.
«Сейчас мы выясняем мотивы мужчины. На месте присутствуют полицейские, в том числе сотрудники контртеррористической службы и переговорщики», — пояснил Сильвестр Марчак.
В настоящий момент перекрыта близлежащая территория от места происшествия. По записям от очевидцев видно, как мужчина стоит на памятнике, посвященном жертвам катастрофы Ту-154 в Смоленске в 2010 году. Рядом в отеле Sofitel находится вооруженная полиция.