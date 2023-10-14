ВСУ отразили 43 атаки россиян: больше всего вблизи Марьинки и Авдеевки 14.10.2023, 20:08

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

В течение суток произошло 43 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал позиции украинских войск на маринском, авдеевском, купянском и запорожском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, за последние сутки враг нанес 2 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Силы обороны проводят наступательную операцию на мелитопольском и бахмутском направлениях.

Так, ВСУ отразили по 5 атак войск РФ в районах Синковки и Ивановки Харьковской области и возле Макеевки Луганской области и Торского Донецкой области.

Также украинские защитники отбили 8 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак вблизи Тоненького и Первомайского Донецкой области. 10 атак были прекращены в районе Марьинки Донецкой области.

На запорожском направлении противник 5 раз пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

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