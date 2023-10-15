ЦАХАЛ нанес удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
- 15.10.2023, 2:04
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Удары стали ответом на минометный огонь по израильской территории со стороны Ливана.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военной инфраструктуре ливанского шиитского движения «Хезболла», сообщается в телеграм-канале армии. Удары стали ответом на минометный огонь по израильской территории со стороны Ливана.
«Сегодня (суббота) авиация, артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким военным объектам террористической организации «Хезболла» в Ливане», — говорится в сообщении.