Бронетанковый кулак армии Израиля подошел к границе сектора Газа
- 15.10.2023, 8:11
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Видеофакт.
В израильской армии сообщают, что подготовка к масштабной наземной операции в секторе Газа подходит к завершению.
Израиль продолжает перебрасывать военную технику к границе с сектором Газа перед вероятным началом масштабной наземной операции в ответ на жестокую атаку боевиков ХАМАСа на израильские поселения, произошедшую 7 октября.
Telegram-канал «Украина 365» показал мощный бронетанковый кулак израильской армии вблизи палестинского анклава.
Он насчитывает сотни единиц бронетехники.
«На границе сектора Газа сотни единиц израильской бронетехники готовятся к наземному наступлению», - сказано в описании к видео.
Часть техники расположена на открытой местности, часть - продолжает движение в неизвестном направлении.