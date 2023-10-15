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Бронетанковый кулак армии Израиля подошел к границе сектора Газа

  • 15.10.2023, 8:11
  • 6,780
Бронетанковый кулак армии Израиля подошел к границе сектора Газа

Видеофакт.

В израильской армии сообщают, что подготовка к масштабной наземной операции в секторе Газа подходит к завершению.

Израиль продолжает перебрасывать военную технику к границе с сектором Газа перед вероятным началом масштабной наземной операции в ответ на жестокую атаку боевиков ХАМАСа на израильские поселения, произошедшую 7 октября.

Telegram-канал «Украина 365» показал мощный бронетанковый кулак израильской армии вблизи палестинского анклава.

Он насчитывает сотни единиц бронетехники.

«На границе сектора Газа сотни единиц израильской бронетехники готовятся к наземному наступлению», - сказано в описании к видео.

Часть техники расположена на открытой местности, часть - продолжает движение в неизвестном направлении.

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