В Польше началось голосование на исторических выборах в парламент 15.10.2023, 8:55

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Польские СМИ и политики называют эти выборы «самыми важными после 1989 года».

Сегодня в Польше проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись с 7 утра по местному времени (8 утра по Минску) и закроются в 21 час (22 часа по Минску). Всего создано почти 31,5 тыс. участков для голосования, на которых могут высказаться 29,09 млн человек.

Поляки выбирают 460 депутатов Сейма и 100 членов Сената.

За ходом голосования на избирательных участках в онлайн-репортаже следит onet.pl.

Основная борьба на парламентских выборах идет между правящей коалицией во главе с партией «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского и оппозиционной «Гражданской коалицией», в которой ведующую роль играет «Гражданская платформа» Дональда Туска. По данным опросов, они, скорее всего, не смогут получить поддержку избирателей, достаточную для единоличного формирования правительства. Поэтому большое значение будут иметь результаты еще трех партий и коалиций: «Конфедерации», «Левицы» и «Третьей дороги».

Польские СМИ и политики называют эти выборы «самыми важными для Польши после 1989 года».

Одновременно с выборами в парламент в Польше проходит референдум, инициированный «Правом и Справедливостью». На него вынесены четыре вопроса, в том числе о заборе на границе: «Поддерживаешь ли ликвидацию забора на границе Республики Польша и Республики Беларусь?». Остальные вопросы касаются продажи госпредприятий, повышения пенсионного возраста и совместной европейской миграционной политики.

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