NYT: Израиль отправляет 10 тысяч солдат для захвата центра Газы
- 15.10.2023, 9:03
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Названа главная цель наступления.
Израиль планирует отправить 10 000 солдат для захвата города Газа и уничтожения руководства сектора, сообщили газета New York Times со ссылкой на израильских военных. В докладе говорится, что это наступление будет крупнейшим со времен Второй ливанской войны 2006 года, и ЦАХАЛ попытается удержать часть сектора Газы, по крайней мере временно.
Представитель ХАМАС в ответ заявил, что террористы попытаются устроить засаду на израильских солдат, выскакивая из туннелей позади их наступления, чтобы застать войска врасплох.
По словам израильских официальных лиц, правила ведения боевых действий у ЦАХАЛ смягчаются, поэтому солдатам будет легче стрелять по подозреваемым.
Войска будут особенно сосредоточены на ликвидации главаря ХАМАС Яхьи Синвара, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт, указав: «Этот человек в поле нашего зрения. Это ходячий мертвец, и мы доберемся до этого человека».