NYT: Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа 15.10.2023, 9:58

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Названа причина.

Вторжение израильских войск в сектор Газа изначально планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней — в том числе из-за погодных условий, которые осложнили бы израильским пилотам и операторам беспилотных летательных аппаратов прикрытие наземных сил с воздуха, пишет The New York Times со ссылкой на нескольких израильских офицеров.

Кроме пехоты, в состав израильских ударных сил войдут танки, саперы и спецназ.

Сложность вторжения усугубляется тем, что ХАМАС, как полагают, удерживает многих израильских заложников вместе с собой в своих подземных бункерах и туннелях. Израильские военные аналитики говорят, что они опасаются, что ХАМАС будет использовать заложников в качестве живого щита.

Ожидается, что это нападение станет крупнейшей наземной операцией Израиля с момента его вторжения в Ливан в 2006 году. По словам трех старших офицеров, с которыми говорило издание, это также была бы первая попытка Израиля захватить землю и хотя бы ненадолго удержать ее после своего вторжения в Газу в 2008 году.

Операция рискует ввергнуть Израиль в многомесячные кровопролитные городские бои, как наземные, так и в лабиринте туннелей — опасное наступление, которого Израиль долгое время избегал, поскольку оно предполагает ведение боевых действий на узком и плотно заселенном клочке земли, где живет более 2 миллионов человек.

Остается неясным, что Израиль сделает с сектором Газа, если захватит его, или что именно имеют в виду израильские официальные лица, когда описывают уничтожение руководства ХАМАСА.

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