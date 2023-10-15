Беспилотники массово атаковали российский Курск 15.10.2023, 10:21

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В городе раздались взрывы.

В российском городе Курск ночью с 14 на 15 октября раздались взрывы. Местные власти заявили об атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, передает obozrevatel.com.

Так около 23:00 в соцсетях начали сообщать о звуках взрывов в городе. Очевидцы также опубликовали видео.

Тем временем Старовойт заявил о якобы работе российской ПВО.

«В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним», – отметил он.

Позже он добавил, что оккупанты якобы сбили над Курском и Курским районом 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

«Падение обломков зафиксировано в черте города и села Зорино. Никто из жителей не пострадал», – добавил Старовойт.

Позже в минобороны РФ насчитали уже 18 БПЛА, якобы сбитых над Курской областью.

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