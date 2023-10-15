закрыть
15 октября 2023, воскресенье, 12:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беспилотники массово атаковали российский Курск

  • 15.10.2023, 10:21
  • 7,628
Беспилотники массово атаковали российский Курск

В городе раздались взрывы.

В российском городе Курск ночью с 14 на 15 октября раздались взрывы. Местные власти заявили об атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, передает obozrevatel.com.

Так около 23:00 в соцсетях начали сообщать о звуках взрывов в городе. Очевидцы также опубликовали видео.

Тем временем Старовойт заявил о якобы работе российской ПВО.

«В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним», – отметил он.

Позже он добавил, что оккупанты якобы сбили над Курском и Курским районом 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

«Падение обломков зафиксировано в черте города и села Зорино. Никто из жителей не пострадал», – добавил Старовойт.

Позже в минобороны РФ насчитали уже 18 БПЛА, якобы сбитых над Курской областью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
А там еще немного – и Прованс
А там еще немного – и Прованс Ирина Халип
Дикари наступают
Дикари наступают Игорь Эйдман
Над Лукашенко стали сгущаться тучи
Над Лукашенко стали сгущаться тучи Валерий Карбалевич