Израильский пес по кличке Чарли взял в плен высокопоставленного боевика ХАМАСа 15.10.2023, 10:44

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Иллюстрационное фото

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала уникальное видео с четвероногими героями.

«Окец» — специальное кинологическое подразделение ЦАХАЛа, с 7 октября воюет против террора вместе с другими частями израильской армии. 14 октября армейская пресс-служба опубликовала уникальное видео. На нем бойцы подразделения спасают жителей одного из кибуцев, пишут «Детали».

В подразделении сформировали три отдельных боевых роты. Вместе со своими собаками бойцы присоединились к другим подразделениям, включая спецназ «Сайерет маткаль» и «Шальдаг». Они убили более десяти террористов ХАМАС и спасли более 200 мирных жителей.

"זה צה"ל, זה צה"ל": לוחמי יחידת עוקץ חילצו אזרחים מקיבוצי עוטף עזה תחת אש



מפקד יחידת עוקץ ללוחמיו: "השלב הבא, להיכנס לרצועת עזה. המשימה - להרוג את כל המחבלים שיהיו מולנו בשטח; אנחנו נכונים, אנחנו חזקים, אנחנו מלוכדים, ואנחנו הולכים לנצח" >> pic.twitter.com/gocLT1tNn1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 14, 2023

Собака Нару, работавшая в кибуце Кфар-Аза, была отправлена на поиск террористов и оружия.

Псу удалось обнаружить засаду террористов, поджидавших израильских солдат. Собака раскрыла их местоположение и набросилась на них. Нару был убит в бою. Солдаты «Окец» и «Шайетет 13» сумели доставить тело пса в его военную часть для захоронения.

Другой пес, по кличке Чарли, обнаружил высокопоставленного террориста ХАМАСа, прятавшегося на открытой местности, и напал на него. Благодаря чутью собаки военным удалось схватить террориста живым.

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