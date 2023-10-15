ЦАХАЛ ликвидировал группу террористов, вышедших из тоннеля в секторе Газа 1 15.10.2023, 11:38

4,504

Боевиков ХАМАС «накрыли» сразу возле входа в убежище.

ВВС ЦАХАЛа атаковали в ночь на воскресенье, 15 октября, на территории сектора Газа группу террористов, появившихся из тоннеля в одном из жилых кварталов сектора.

Об этом со ссылкой на пресс-служба ЦАХАЛа сообщают «Детали». Информация о появившихся террористах была передана ВВС. Самолет ЦАХАЛа атаковал группу и вход в тоннель. Зафиксированы попадания. Сообщалось также, что ЦАХАЛ атаковал кварталы Джебалия, Зейтун, Аль-Форкан и Бейт-Ханун в секторе Газа.

Днем в субботу самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали недалеко от границы группу террористов, которые запустили противотанковую ракету по одному из поселков регионального совета Эшколь. Группа была идентифицирована сразу, как только был произведен пуск. После этого самолет нанес по ней удар и зафиксировал попадание. Все террористы были уничтожены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».