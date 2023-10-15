Израиль нанес ответные удары по Ливану и уничтожил вышку «Хезболлы» 15.10.2023, 12:29

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ЦАХАЛ объявил о создании буферной зоны на ливанской границе.

Сегодня около 9:45 поселок Штула на севере Израиля был обстрелян с ливанской территории, сообщает newsru.co.il.

По данным израильских СМИ, один человек убит, трое получили ранения, двое средней тяжести, еще один ранен легко.

ЦАХАЛ нанес ответные удары по позициям боевиков на ливанской территории. В частности, армия Израиля атаковала наблюдательную вышку на территории Ливана.

«Хезболла» первоначально заявила, что по «военной позиции» в Штуле была выпущена противотанковая ракета. Однако в последующих сообщениях об обстреле военных уже ничего не говорилось.

Израильские СМИ передают, что ракета попала в один из домов.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает: был еще один обстрел с применением противотанковой ракеты, на этот раз – по армейскому посту на ливанской границе. ЦАХАЛ продолжает атаковать цели на территории Ливана.

Израиль создает буферную зону на ливанской границе

Как сообщает Haaretz, ЦАХАЛ также принял решение изолировать зону глубиной до четырех километров от северной границы с Ливаном.

Военные пояснили, что вход в нее строго запрещен, и попросили население проявлять бдительность и не заходить в буферную зону.

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