Большая группа российских десантников сдалась ВСУ в плен под Вербовым 15.10.2023, 12:45

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Опубликовано видео.

В Интернете появилось видео большой группы российских военных, которые были захвачены в плен в окрестности села Вербовое на Запорожском направлении фронта, передает dialog.ua.

Украинские военные сняли на видео оккупантов из ВДВ и показали их лица в социальных сетях.

Согласно поступающей информации, ВСУ взяли штурмом позицию под Вербовым, по итогам операции захватив группу россиян из 108-й гвардейского десантно-штурмового полка.

На опубликованных кадрах украинские военные отмечают, что в составе пленных оккупантов есть россияне из Москвы и Московской области.

Ожесточенные бои в окрестности села Вербовое идут на протяжении нескольких последних недель.

Россияне постоянно перебрасывают резервы на Запорожский фронт, пытаясь сдержать наступление ВСУ на Токмак.

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