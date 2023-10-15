Большая группа российских десантников сдалась ВСУ в плен под Вербовым
- 15.10.2023, 12:45
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Опубликовано видео.
В Интернете появилось видео большой группы российских военных, которые были захвачены в плен в окрестности села Вербовое на Запорожском направлении фронта, передает dialog.ua.
Украинские военные сняли на видео оккупантов из ВДВ и показали их лица в социальных сетях.
Согласно поступающей информации, ВСУ взяли штурмом позицию под Вербовым, по итогам операции захватив группу россиян из 108-й гвардейского десантно-штурмового полка.
На опубликованных кадрах украинские военные отмечают, что в составе пленных оккупантов есть россияне из Москвы и Московской области.
Ожесточенные бои в окрестности села Вербовое идут на протяжении нескольких последних недель.
Россияне постоянно перебрасывают резервы на Запорожский фронт, пытаясь сдержать наступление ВСУ на Токмак.