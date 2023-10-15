22-летний герой: израильтянин спас любимую, накрыв гранату своим телом 15.10.2023, 13:08

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До войны он был известным активистом и организатором марша молодежи.

Один из организаторов акции протеста молодежи пограничных районов Израиля с Газой в 2018 году погиб в ходе атаки ХАМАСа пять лет спустя, защищая свою девушку.

Историю Неты Эпштейна из кибуца Кфар-Аза в воскресенье, 15 октября, рассказал журналист Ynet Матан Цури.

В 2018 году 17-летний Нета стал одним из организаторов шествия молодежи из населенных пунктов, находящихся на границе с Газой, в Иерусалим. В акции протеста приняли участие тысячи молодых людей, пришедших к кнессету, чтобы потребовать от депутатов обеспечения безопасности жителей региона, находящегося на линии огня.

Эпштейн учился в 2018 году в выпускном классе в школе «Шаар ха-Негев». «Нас поддержала молодежь со всей страны, - рассказал он тогда в интервью «Едиот ахронот». - Это лишний раз говорит о том, насколько ребята со всей страны понимают наши проблемы и что нам есть на кого положиться».

В минувшую субботу, 7 октября, Эпштейн погиб во время нападения террористов на поселки на границе с Газой. Террористы ворвались в дом, где жил Нета со своей девушкой Ирен Шавит. «Мы находились на связи с самого начала нападения, - рассказала мать Неты, Аелет Эпштейн. - Террористы ворвались на территорию кибуца и бросили гранату в комнату, где находились Нета и Ирен. И тогда мой сын просто бросился на гранату и накрыл ее своим телом, спасая любимую. И он спас ее. Ирен осталась в живых, а Нета погиб как настоящий герой».

Зоар Шпак из Кфар-Аза, сопровождавший шествие молодежи в кнессет в 2018 году, рассказал: «Эти ребята просили только одного: «Дайте нам взрослеть в тишине». Но они не имели в виду тишину, в которой им так и не суждено было стать взрослыми - и они остались молодыми навсегда. Прости нас, Нета. Мы верили в негласный договор, подписанный между гражданами страны и ее руководством, и полагали, что в случае необходимости нас смогут защитить. Прости нас, что мы заблуждались».

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