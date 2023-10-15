ВСУ мощно ударили по военному аэродрому россиян «Халино» в Курске 2 15.10.2023, 13:27

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Массированную атаку провели с помощью беспилотников.

В ночь на воскресенье ВСУ провели масштабную атаку беспилотниками по объектам в России, запустив, по данным Минобороны России, сразу 27 дронов.

Согласно анализу «Агентства», в Курске один из беспилотников упал всего в 1,5 км от военного аэродрома «Халино», который атаковали меньше месяца назад.

Минобороны РФ утверждает, что 20 из 27 беспилотников были сбиты в воздухе: 18 – над Курской областью, еще два – над Белгородской. Что случилось с остальными дронами, не сообщается.

Курское издание «Друг для друга» сообщало, что звуки взрывов в городе слышались на протяжении трех часов. По информации местного губернатора, обломки беспилотников упали в городской черте Курска и в пригороде – селе Зорино (в нескольких км южнее Курска).

Телеграм-канал «Типичный Курск» около часа ночи опубликовал видео с горящими на земле обломками беспилотника. В ролике можно рассмотреть памятник на перекрестке рядом с местом падения дрона.

По этому памятнику «Агентство» установило место происшествия – это перекресток улиц Союзная и Аэропортовская, рядом со стелой «Героям-летчикам» 16-й воздушной армии.

Ближайший военный объект к месту падения – военный аэродром «Халино» – расположен всего в 1,5 км.

Военные объекты в Курске регулярно становятся целью атак ВСУ. В одной из последних и самой интенсивной атаке в конце сентября, которая совпала с днем города, были атакованы здание управления ФСБ по Курской области и военный аэродром «Халино».

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