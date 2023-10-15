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Кадыров выложил новое видео с сыном, избивающим россиянина

  • 15.10.2023, 16:33
  • 5,560
Кадыров выложил новое видео с сыном, избивающим россиянина

И назвал его «героем мусульман».

Глава Чечни Рамзан Кадыров повторно опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает россиянина Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Он выложил его в своем Telegram-канале.

«Признанный къонах (достойный муж, согласно чеченскому кодексу чести — прим. URA.RU) чеченского народа! Герой всех мусульман!» — написал Кадыров в канале. На видео вновь показано сожжение Корана, а также кадры, на которых Адам избивает Журавеля в СИЗО.

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