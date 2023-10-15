Израиль частично возобновил подачу воды в сектор Газа 15.10.2023, 17:15

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На этом настояли США.

Израиль частично возобновил подачу воды на юг сектора Газа. Об этом изданию Walla сообщили высокопоставленные израильские чиновники.

США оказали значительное давление, чтобы побудить Израиль к этому шагу. Он призван предотвратить гуманитарный кризис на юге сектора Газа, куда за последние два дня эвакуировались около миллиона палестинцев с севера сектора. Израиль дал им указания эвакуироваться, чтобы избежать лишних жертв среди мирного населения во время возможной наземной операции, пишет сайт «Детали».

Советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби проинформировал своего коллегу из Белого дома Джейка Салливана о решении возобновить подачу воды.