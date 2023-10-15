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Армия США может принять участие в освобождении заложников в секторе Газа

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  • 15.10.2023, 18:24
  • 3,372
Армия США может принять участие в освобождении заложников в секторе Газа

Однако не будет участвовать в войне.

ВС США не станут участвовать в войне между Израилем и ХАМАС, но в Белом доме допускают десантирование армейских подразделений на Ближний Восток для освобождения американцев, оказавшихся в заложниках у боевиков в секторе Газа.

«Я не буду исключать ничего, когда речь идет о том, чтобы вернуть наших граждан, которых удерживают в заложниках, домой», - заявил координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в эфире Fox News.

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