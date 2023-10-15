Штурм Авдеевки захлебывается: РФ выдыхается и теряет силы 15.10.2023, 18:57

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Градус напряжения снизился.

После серии интенсивных штурмов Авдеевки Донецкой области Украины российские оккупанты снизили количество атак, рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, пишет «Главред».

По его словам, сейчас градус напряжения несколько снизился, ведь враг теряет силы. Об этом он рассказал в эфире информационного марафона.

Глава Авдеевской ВГА говорит, что оккупанты все еще пытаются захватить город, хотя ресурсов у них становится все меньше для этого.

«Честно говоря, со вчера (14 октября – ред.) градус падает. Ненамного, не очень существенно, но ощутимо, что они уже выдыхаются. На мой взгляд, на процентов 15% у них меньше штурмовых действий», – заявил он.

Барабаш добавил, что несмотря на снижение числа обстрелов, только за минувшие сутки оккупанты осуществили 18 ударов по Авдеевке. При этом враг использует стволы, РСЗО, минометы и управляемые авиабомбы.

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