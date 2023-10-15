закрыть
15 октября 2023, воскресенье, 19:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: В Тегеране ранен высокопоставленный офицер иранской разведки

  • 15.10.2023, 19:37
  • 1,942
СМИ: В Тегеране ранен высокопоставленный офицер иранской разведки
Мухаммед Акики

Он находится в тяжелом состоянии.

Сегодня в Тегеране совершено покушение с применением огнестрельного оружия на офицера Корпуса стражей исламской революции Мухаммеда Акики, занимающего высокий пост в разведывательных подразделениях этой структуры. Информация о происшествии появилась в иранской прессе и социальных сетях.

Сообщается, что состояние Акики оценивается как «очень тяжелое». Сейчас офицер находится в реанимационном отделении больницы «Хатам». Официальный Тегеран пока не комментирует произошедшее, пишет 9tv.co.il.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
А там еще немного – и Прованс
А там еще немного – и Прованс Ирина Халип
Дикари наступают
Дикари наступают Игорь Эйдман
Над Лукашенко стали сгущаться тучи
Над Лукашенко стали сгущаться тучи Валерий Карбалевич