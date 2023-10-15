СМИ: В Тегеране ранен высокопоставленный офицер иранской разведки 15.10.2023, 19:37

1,942

Мухаммед Акики

Он находится в тяжелом состоянии.

Сегодня в Тегеране совершено покушение с применением огнестрельного оружия на офицера Корпуса стражей исламской революции Мухаммеда Акики, занимающего высокий пост в разведывательных подразделениях этой структуры. Информация о происшествии появилась в иранской прессе и социальных сетях.

Сообщается, что состояние Акики оценивается как «очень тяжелое». Сейчас офицер находится в реанимационном отделении больницы «Хатам». Официальный Тегеран пока не комментирует произошедшее, пишет 9tv.co.il.

فوری

اخبار جدی حاکی بر ترور #محمد_عقیقی با سلاح گرم توسط هسته های مقاومت بدستمون رسیده است.

وی از پرسنل حفاظت اطلاعات است که در سرکوب مردم در جنبش ملی #زن_زندگی_آزادی نقش بسزایی داشته است.

گفته میشود وی در بیمارستان در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده است.

آیا کسانیکه در قتل عام… pic.twitter.com/MXDOLP0bQ1 — omid dana (@omid_dana) October 15, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».