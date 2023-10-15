Сотни россиян ежедневно доставляют в морги Донецка 5 15.10.2023, 20:43

8,226

Иллюстративное фото

Места критически не хватает.

Согласно информации, полученной от украинского подполья, из-за неудачных штурмов российских оккупационных войск, оккупанты несут большие потери — сотни тел россиян ежедневно доставляют в морги Донецка.

Поскольку в моргах критически не хватает места, тела российских военных складывают в коридорах и во дворах моргов, отмечается в сообщении Центра национального сопротивления.

«Местные работники бьют тревогу из-за угрозы эпидемической вспышки инфекции, поскольку тела оккупантов складывают в коридорах, на улице и других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения», — подчеркнули в Центре нацсопротивления.

Кроме неудачных штурмов, оккупанты несут потери из-за работы партизан, говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».