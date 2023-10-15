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Сотни россиян ежедневно доставляют в морги Донецка

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  • 15.10.2023, 20:43
  • 8,226
Сотни россиян ежедневно доставляют в морги Донецка
Иллюстративное фото

Места критически не хватает.

Согласно информации, полученной от украинского подполья, из-за неудачных штурмов российских оккупационных войск, оккупанты несут большие потери — сотни тел россиян ежедневно доставляют в морги Донецка.

Поскольку в моргах критически не хватает места, тела российских военных складывают в коридорах и во дворах моргов, отмечается в сообщении Центра национального сопротивления.

«Местные работники бьют тревогу из-за угрозы эпидемической вспышки инфекции, поскольку тела оккупантов складывают в коридорах, на улице и других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения», — подчеркнули в Центре нацсопротивления.

Кроме неудачных штурмов, оккупанты несут потери из-за работы партизан, говорится в сообщении.

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