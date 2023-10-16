Россия атаковала Украину дронами и ракетами 16.10.2023, 10:19

Взрывы прозвучали в Днепре, Миргороде и ряде других населенных пунктов.

В ночь на понедельник, 16 октября, российские оккупанты совершили ракетную атаку на города Украины. Взрывы прозвучали в Днепре, Миргороде и ряде других населенных пунктов.

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на мониторинговые каналы. Атака была совершена крылатыми ракетами и дронами.

В 00:26 в Воздушных силах Украины сообщили о ракетной атаке на Сумскую область. Далее цель переместилась в сторону Полтавской области – г. Миргород, где и прозвучал взрыв.

После в ВС сообщили о ракетной атаке на Днепр – там также прозвучали взрывы.

По информации главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, одну ракету сбили силы противовоздушной обороны, а вторая попала по территории Днепровского района. Также путинские террористы обстреливали регион с применением тяжелой артиллерии и РСЗО «Град».

В Никополе в результате обстрела повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Также изуродованы пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта. Кроме того, поврежден газопровод и линии электропередачи. Без света осталось почти полторы тысячи семей. В Марганецкой громаде повреждены два дома, религиозный объект и электросети.

Позже в Telegram-канале «Николаевский Ванек» сообщили, что атака была произведена крылатыми ракетами.

Далее мониторинговые каналы сообщили об отбое угрозы обстрела. Немного позже стало известно о повторных взрывах в Миргороде. Также СМИ сообщили, что враг обстреливает и Запорожскую область. ВС РФ атаковали с. Камыш-Заря.

Полтавскую область российская армия атаковала ракетами и дронами. В результате падения обломков пострадали три человека, в том числе ребенок. Взрывы ночью прогремели в Миргородском районе. Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру на Полтавщине не зафиксировано.

В то же время глава ОВА заявил, что обломки российской ракеты повредили несколько частных домов. По предварительной информации, пострадали три человека, среди них десятилетний ребенок.

Взрывы прогремели в ряде других областей. В частности, сообщалось об атаке БПЛА в Хмельницкой области. Там воздушная тревога звучала более двух часов. Опасность миновала только после 5 часов утра.

В Хмельницкой областной военной администрации уточнили, что регион был атакован ударными дронами. В области активно работали силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет.

Также враг терроризировал ночью Кировоградскую область. Глава областной военной администрации Андрей Райкович заявил о том, что россияне обстреливали регион ракетами и дронами. На Кировоградщине активно работала противовоздушная оборона. В то же время есть и попадания. Один человек получил ранение и был госпитализирован.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 15 октября оккупанты нанесли удар по Харьковщине. Враг сбросил управляемую авиабомбу на село Дружелюбовка Изюмского района. В результате разрыва авиабомбы был разрушен частный дом, вспыхнул пожар. Погибли 57-летний мужчина и 54-летняя женщина. Кроме того, одна местная жительница получила ранения.

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