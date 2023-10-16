ВСУ ударили из HIMARS по операторам российских дронов

ВСУ ударили из HIMARS по операторам российских дронов2
- 16.10.2023, 11:49
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Благодаря удару у оккупантов стало меньше беспилотников.
Украинские военные с помощью HIMARS нанесли удар по местонахождению экипажей беспилотников ZALA. Огонь скорректировали бойцы Сил специальных операций Украины.
Благодаря удару у оккупантов стало меньше беспилотников, сообщает пресс-служба ССО.
«В ходе разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили хорошую цель – местонахождение российских экипажей БПАК ZALA», – пишет ведомство.
Защитники Украины провели наблюдение и скорректировали огонь HIMARS по расчету противника, в результате одного удара у захватчиков стало меньше дронов, отмечает ССО.
Судя по видео, оккупанты управляли разведывательным БПЛА, вероятно, ZALA 421-16E.