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ВСУ ударили из HIMARS по операторам российских дронов

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  • 16.10.2023, 11:49
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ВСУ ударили из HIMARS по операторам российских дронов
Фото: ЕРА

Благодаря удару у оккупантов стало меньше беспилотников.

Украинские военные с помощью HIMARS нанесли удар по местонахождению экипажей беспилотников ZALA. Огонь скорректировали бойцы Сил специальных операций Украины.

Благодаря удару у оккупантов стало меньше беспилотников, сообщает пресс-служба ССО.

«В ходе разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили хорошую цель – местонахождение российских экипажей БПАК ZALA», – пишет ведомство.

Защитники Украины провели наблюдение и скорректировали огонь HIMARS по расчету противника, в результате одного удара у захватчиков стало меньше дронов, отмечает ССО.

Судя по видео, оккупанты управляли разведывательным БПЛА, вероятно, ZALA 421-16E.

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