Экс-депутат Госдумы: Европа снизила Путина до статуса самозванца Лукашенко 2 16.10.2023, 16:33

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Игорь Яковенко

Что означает резолюция ПАСЕ.

Резолюция ПАСЕ фактически уравняла статус президента России Владимира Путина со статусом белорусского диктатора Александра Лукашенко. То есть, Путин признан «самозванцем и узурпатором», что может изменить отношение к нему.

Как пишет ТСН, такое мнение экс-депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко высказал в эфире телеканала FREEДОМ 16 октября.

Напомним, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию диктатурой и призвала все государства Совета Европы не признавать легитимность Путина по истечении его действующего президентского срока.

Комментируя эту резолюцию, Яковенко подчеркнул, что это «просто здорово». Он выразил надежду, что европейские и не только страны «прислушаются к этой рекомендации».

Что означает резолюция ПАСЕ по Путину

«По сути дела это означает, что международный статус Путина будет приравнен к статусу Лукашенко, то есть это человек, никем не признанный. Это самозванец, это узурпатор. Я думаю, что именно статус самозванца изменит ситуацию в отношении Путина», — рассказал российский политик.

Он напомнил об изданном в марте Международным уголовным судом в Гааге ордере на арест Путина, в связи с чем тот теперь практически невыездной.

«Но здесь важно, чтобы каждый представитель любого иностранного государства, встречаясь с Путиным, точно знал, что он встречается с самозванцем. Это не значит, что будут прекращены всевозможные контакты. В конце концов и с террористами ведут переговоры по выдаче заложников… Но очень важно, что Путин получил официальный статус самозванца и узурпатора. Мне кажется, что это будет очень полезно», — подчеркнул Яковенко.

Что заставит окружение Путина изменить отношение к нему

В то же время, эксдепутат российской Госдумы выразил мнение, что такое решение не способно переломить ситуацию в окружении главы Кремля. Политик считает, что главная оппозиционная сила против Путина – это ВСУ.

«Если на поле боя будет затягиваться такая ситуация, то есть линия фронта практически не двигается, то никакие признания не будут действовать на путинскую обстановку. А вот если произойдет что-то существенное, если, например, будет деоккупирован Крым – это серьезная история. И в совокупности с тем, что Путина признают узурпатором, я думаю, это в общем произведет серьезное впечатление, в том числе и на силовые структуры, на вооруженные силы. Плюс к тому, что жизнь все время становится хуже в России. Все это может породить эффект, знаете ли, «царь ненастоящий, не пора ли войску взбунтоваться?» – поделился оценками Яковенко.

Он напомнил, как в свое время владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продемонстрировал, что вооруженное восстание внутри России может быть успешным.

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