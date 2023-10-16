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Экс-депутат Госдумы: Европа снизила Путина до статуса самозванца Лукашенко

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  • 16.10.2023, 16:33
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Экс-депутат Госдумы: Европа снизила Путина до статуса самозванца Лукашенко
Игорь Яковенко

Что означает резолюция ПАСЕ.

Резолюция ПАСЕ фактически уравняла статус президента России Владимира Путина со статусом белорусского диктатора Александра Лукашенко. То есть, Путин признан «самозванцем и узурпатором», что может изменить отношение к нему.

Как пишет ТСН, такое мнение экс-депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко высказал в эфире телеканала FREEДОМ 16 октября.

Напомним, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию диктатурой и призвала все государства Совета Европы не признавать легитимность Путина по истечении его действующего президентского срока.

Комментируя эту резолюцию, Яковенко подчеркнул, что это «просто здорово». Он выразил надежду, что европейские и не только страны «прислушаются к этой рекомендации».

Что означает резолюция ПАСЕ по Путину

«По сути дела это означает, что международный статус Путина будет приравнен к статусу Лукашенко, то есть это человек, никем не признанный. Это самозванец, это узурпатор. Я думаю, что именно статус самозванца изменит ситуацию в отношении Путина», — рассказал российский политик.

Он напомнил об изданном в марте Международным уголовным судом в Гааге ордере на арест Путина, в связи с чем тот теперь практически невыездной.

«Но здесь важно, чтобы каждый представитель любого иностранного государства, встречаясь с Путиным, точно знал, что он встречается с самозванцем. Это не значит, что будут прекращены всевозможные контакты. В конце концов и с террористами ведут переговоры по выдаче заложников… Но очень важно, что Путин получил официальный статус самозванца и узурпатора. Мне кажется, что это будет очень полезно», — подчеркнул Яковенко.

Что заставит окружение Путина изменить отношение к нему

В то же время, эксдепутат российской Госдумы выразил мнение, что такое решение не способно переломить ситуацию в окружении главы Кремля. Политик считает, что главная оппозиционная сила против Путина – это ВСУ.

«Если на поле боя будет затягиваться такая ситуация, то есть линия фронта практически не двигается, то никакие признания не будут действовать на путинскую обстановку. А вот если произойдет что-то существенное, если, например, будет деоккупирован Крым – это серьезная история. И в совокупности с тем, что Путина признают узурпатором, я думаю, это в общем произведет серьезное впечатление, в том числе и на силовые структуры, на вооруженные силы. Плюс к тому, что жизнь все время становится хуже в России. Все это может породить эффект, знаете ли, «царь ненастоящий, не пора ли войску взбунтоваться?» – поделился оценками Яковенко.

Он напомнил, как в свое время владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продемонстрировал, что вооруженное восстание внутри России может быть успешным.

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