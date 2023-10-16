Под Бахмутом ВСУ уничтожили технику РФ стоимостью почти в два миллиона долларов
- 16.10.2023, 17:55
Ликвидация оккупантов и техники попала на видео.
Украинские военные на Бахмутском направлении ударили по российским позициям, уничтожив живой силы и техники россиян почти на два миллиона долларов.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
«Рота ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр уничтожает россиян на Бахмутском направлении», - написал он.
В подтверждение этих данных он опубликовал видео ликвидации врага и его техники.
В частности, были уничтожены самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и 2С9 «Нона-С». Кроме того, украинские FPV-камикадзе метко попали в четыре блиндажа с личным составом противника.
По словам Сырского, совокупная стоимость уничтоженной техники врага составляет около 1,8 млн долларов.