Под Бахмутом ВСУ уничтожили технику РФ стоимостью почти в два миллиона долларов 16.10.2023, 17:55

иллюстративное фото

Ликвидация оккупантов и техники попала на видео.

Украинские военные на Бахмутском направлении ударили по российским позициям, уничтожив живой силы и техники россиян почти на два миллиона долларов.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Рота ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр уничтожает россиян на Бахмутском направлении», - написал он.

В подтверждение этих данных он опубликовал видео ликвидации врага и его техники.

В частности, были уничтожены самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и 2С9 «Нона-С». Кроме того, украинские FPV-камикадзе метко попали в четыре блиндажа с личным составом противника.

По словам Сырского, совокупная стоимость уничтоженной техники врага составляет около 1,8 млн долларов.

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