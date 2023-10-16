ВСУ: Россияне получили по зубам на Лиманском направлении и откатились 16.10.2023, 20:16

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У украинцев мощный укрепрайон на этом направлении.

Отсутствие российских штурмов на Лиманском направлении является временным, и уже через несколько дней оккупанты, вероятнее всего, возобновят наступление. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Отвечая на вопрос, почему, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Лиманском направлении обошлось без российских штурмов (однако в направлении Купянска было более 15 атак РФ-), Евлаш напомнил, что позавчера оккупанты пытались там проводить наступательные действия, но столкнулись с мощным сопротивлением Сил обороны Украины и мощными взрывными заграждениями.

«Они и сами неоднократно сообщали, что их наступлению мешает плотная минно-взрывная полоса, которую не так просто пройти их технике и пехоте. Кроме того, конечно, и фортификационные оборудования там достаточно надежные. У нас мощный укрепрайон на этом направлении, поэтому противник, получив по зубам, откатился сейчас назад для перегруппировки, возобновления своих потерь, возможно, переоценки своей тактики», – сказал Евлаш.

Однако, по словам спикера ВСУ, это ненадолго, и, скорее всего, через несколько дней или даже раньше россияне возобновят наступательные действия на Лиманском направлении.

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