В сети появилось видео боя танкистов ЦАХАЛ с террористами 16.10.2023, 21:48

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Его сняли в день вторжения ХАМАСа в Израиль.

В сети появилось видео боя танкистов ЦАХАЛа с террористами в день вторжения ХАМАСа в Израиль.

Напомним, 7 октября был совершен массированный ракетный удар по мирным городам в Израиле, включая Тель-Авив, Ришон ле-Цион, Бат-Ям, Кирьят-Гат, Нетивот, Кфар-Саба, Ашкелон, Беэр-Шева и Рамат ха-Шарон. Ракетные обстрелы привели к попаданиям в жилые дома.

Позже ХАМАС объявил о начале войны против Израиля. ЦАХАЛ ввел военное положение в стране. Министерство обороны также объявило о призыве резервистов для обеспечения национальной безопасности.

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