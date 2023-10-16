Украинские партизаны нашли новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Крыму 1 16.10.2023, 22:16

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Опубликованы его снимки.

Украинские партизаны заявили об обнаружении нового штаба 22-го армейского корпуса ВМФ Российской Федерации (в/ч 73954) в оккупированном Симферополе.

Как пишет «Униан», в Telegram-канале партизанского движения украинцев и крымских татар «Атеш» появились соответствующие снимки.

Отмечается, что на территории части постоянно курсируют военные патрули, также оккупанты накрыли всё военными сетями. «Заезд транспорта совершают не через КПП, а через задние ворота с противоположной стороны в/ч. Также на территории можно заметить личный транспорт среднего сегмента и выше. Предположительно, штабного состава либо спецслужб РФ», - добавили в «Атеш».

Что известно о 22 армейском корпусе

В феврале 2017 года российские захватчики заявили о формировании 22-го армейского корпуса Черноморского флота в оккупированном Крыму.

В него входили 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны, 127-я отдельная разведывательная бригада, 8-й гвардейский артиллерийский полк, 1096-й отдельный зенитный ракетный полк и 4-й отдельный полк РХБЗ.

Известно, что он принимал участие в полномасштабном вторжении Российской Федерации в Украину. В апреле 2022 года заявили, что в оккупированной Чернобаевке были уничтожены склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса.

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