Госсекретарь США встретился с израильским «военным кабинетом» 16.10.2023, 22:37

Энтони Блинкен

Во время их встречи была объявлена ракетная тревога.

Сегодня, 16 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Тель-Авиве с Биньямином Нетаниягу и другими членами узкого «военного кабинета». Во время их встречи была объявлена ракетная тревога. Вместе с израильскими министрами, Блинкен спустился в убежище, отмечают «Детали».

Во время встречи Блинкен заявил Нетаниягу что, Израиль должен гарантировать, что в секторе Газа не возникнет гуманитарный кризис. Это нужно в том числе, чтобы сохранить международную поддержку Израиля в течение более долгого периода боевых действий.

«Американцы понимают необходимость свергнуть ХАМАС, но подчеркивают, что для этого Израилю необходимо обеспечить, чтобы в Газе не возникло гуманитарного кризиса», — так описал ситуацию израильский чиновник, знакомый с подробностями встречи.

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