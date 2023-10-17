ВСУ уничтожили вертолеты оккупантов на стоянках в Бердянске и Луганске 3 17.10.2023, 8:09

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иллюстративное фото

ПВО не спасла.

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

В заявлении говорится, что удары были успешными, но об их конкретных результатах не сообщается.

Удары подтверждают и российские пропагандисты.

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