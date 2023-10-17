закрыть
17 октября 2023, вторник, 9:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили вертолеты оккупантов на стоянках в Бердянске и Луганске

3
  • 17.10.2023, 8:09
  • 10,052
ВСУ уничтожили вертолеты оккупантов на стоянках в Бердянске и Луганске
иллюстративное фото

ПВО не спасла.

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

В заявлении говорится, что удары были успешными, но об их конкретных результатах не сообщается.

Удары подтверждают и российские пропагандисты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
А там еще немного – и Прованс
А там еще немного – и Прованс Ирина Халип
Дикари наступают
Дикари наступают Игорь Эйдман
Над Лукашенко стали сгущаться тучи
Над Лукашенко стали сгущаться тучи Валерий Карбалевич