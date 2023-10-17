ISW: ВСУ вплотную подошли к врагу в Вербовом 17.10.2023, 8:46

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Есть продвижение на юге.

Украинские защитники продолжают контрнаступление на Запорожском направлении. При этом в МО РФ утверждают, что накануне ВСУ предприняли механизированную атаку на западе и северо-западе окраины Вербового.

Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на этом участке фронта за прошедшие сутки.

Z-канал «Дневник десантника» утверждает, что интенсивность атак ВСУ на Вербовое снизилась из-за плохих погодных условий.

При этом еще два российских военных канала «Два майора» и «ВДВ за Теплинского» уверяют, что украинские защитники находятся всего в пределах 200-300 метрах от позиций ВС РФ на западе Вербового. Некоторые росСМИ пишут о безуспешной атаке ВСУ позиций ВС РФ в районе Копани. Кадры с геолокацией от 15 октября показали незначительно продвижение ВС РФ на северо-западе Вербового.

Z-каналы сильно обеспокоены и тем фактом, что Генштаб Украины не оставляет попыток начать военную операцию непосредственно против Крыма. Пропагандисты сообщают, что армия Путина уничтожила баржу в районе Кинбурнской косы, которую ВСУ хотели использовать в качестве трамплина для начала военной операции.

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