Жаркая ночь для российской авиации: появилось видео удара ВСУ по аэродрому в Бердянске 2 17.10.2023, 10:15

10,758

Уничтожено несколько российских вертолетов.

В сети появились кадры ударов Вооруженных сил Украины по аэродрому вблизи временно оккупированного Бердянска.

На видео видно, что атаку совершили ночью.

Российская ПВО пыталась перехватить ракеты, но не удалось.

Голос автора видео за кадром комментирует, что атака масштабная. На фоне раздаются громкие взрывы, слышно работу ПВО и видно зарево от «прилетов» по аэродрому, который используют оккупанты.

Z-пропаганда называет этот удар ВСУ одним из самых серьезных за время войны.

Как писал сайт Charter97.org, ВСУ ударили и по аэродрому в Луганске.

ВСУ уничтожили вертолеты оккупантов на прямо стоянках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».