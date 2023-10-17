ЦАХАЛ ликвидировал боевиков, проникших из Ливана 17.10.2023, 11:40

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Они перебрались через пограничный забор.

Военнослужащие ЦАХАЛа ликвидировали четырех террористов, проникших из Ливана.

Об этом сообщает сайт «Детали» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа. Наблюдатели заметили террористов, которые перебрались через пограничный забор. Видно было, что они пытались заложить у забора взрывное устройство. ЦАХАЛ задействовал систему оповещения, и через некоторое время все четверо террористов были убиты.

Обстановка на северной границе постепенно накаляется. Напомним, в ответ на обстрелы израильской территории ЦАХАЛ в ночь на вторник, 17 октября, атаковал объекты «Хезболлы» в Южном Ливане. Атакована была «террористическая инфраструктура» «Хезболлы».

16 октября около 17:00 боевики «Хезболлы» обстреляли силы ЦАХАЛа на границе Израиля с Ливаном. В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что никто из израильских военных не пострадал и в ответ ЦАХАЛ атакует артиллерией источник стрельбы на ливанской территории.

В «Хезболле» утверждают, что «обстреляли пять позиций ЦАХАЛа» и якобы «зафиксировали попадания». Сегодня государство приказало эвакуировать жителей из поселков на расстоянии до 2 километров от границы с Ливаном.

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