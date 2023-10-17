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Президент США Джо Байден прилетел в Израиль

  • 17.10.2023, 12:28
  • 3,198
Президент США Джо Байден прилетел в Израиль
Джо Байден

Глава Белого дома отправился в турне по Ближнему Востоку.

Президент США Джо Байден приехал в Израиль, после чего планирует отправиться в Иорданию. Об этом стало известно во вторник, 17 сентября.

В раках визита политик собирается провести переговоры с иорданским королем Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Незадолго до этого премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пригласил Джо Байдена посетить государство.

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