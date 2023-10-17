Эксперт раскрыл, чем ВСУ нанесли удары по аэродрому в Бердянске 17.10.2023, 12:51

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Александр Коваленко

Почему российская ПВО «проспала» атаку?

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродроме вблизи временно оккупированного Бердянска.

Чем могли ВСУ ударить по аэродрому в Бердянске, где, по словам российской пропаганды, была уничтожена авиация оккупантов? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским военно-политическим обозревателем Александром Коваленко:

— Это может быть крылатая ракета Storm Shadow или SCALP-EG. Других средств поражения, чтобы настолько далеко бить, сейчас у нас нет. Поэтому удар был нанесен одним из этих двух вариантов. Хотя между собой по функционалу эти ракеты идентичны.

— Какие возможности есть у названных вами ракет?

— Они могут бить на расстоянии до 300 км. Это крылатые ракеты авиационного базирования до звукового типа. В Украине их используют фронтовые бомбардировщики Су-24. Вообще у них носители другие, но у нас они адаптированы под Су-24.

Выделю два основных неприятных момента у этих ракет для российской ПВО. Во-первых, они основную часть своего полета осуществляют на сверхнизких высотах — 30 метров над поверхностью земли.

Для российских систем ПВО очень сложно фиксировать и уничтожать объекты на таких высотах.

Во-вторых, каждая из этих ракет сама по себе является стационарным комплексом РЭБ. То есть она может как бороться с помехами, которые против нее вводятся, так и сама создавать эти помехи. Потому для российской ПВО их перехват очень большая проблема.

— В последнее время раз за разом прилетает по российской авиации. Россияне не в состоянии нормально защитить ее?

— Да. Именно так. Они не могут эти ракеты нормально перехватывать. Это для них большая проблема.

— Могут ли они ее как-то решить в ближайшее время?

— Только лишь повышая характеристики, улучшая свои ракеты, но, как мы понимаем, этого они сделать не смогут.

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