Более 10 вертолетов: Telegram-канал написал о потерях россиян после удара по аэродрому в Бердянске 17.10.2023, 13:20

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Атака была комбинированной.

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродроме вблизи временно оккупированного Бердянска.

Telegram-канал «Николаевский ванек» раскрыл подробности ночной атаки ВСУ:

— Только вчера «хвалил», как они рассредоточили вертолеты в Джанкое, то в Бердянске ситуация другая - вертолеты находились там очень кучно друг к другу

Аэродром в Бердянске — основной аэродром россиян, который они используют (использовали?) для нанесений ударов по нашим фронтовым подразделениям

Находился там большой вертолетный парк КА-52 и МИ-8, а также несколько штук МИ-28 и МИ-24. Всего этого добра было там до 30 единиц.

Защита аэродрома тоже была внушительной, а именно несколько единиц Панцирей С1/С2, БУК М3, а также РЛС типа ТЕРЕК:

— На пути к нашим «подаркам» в районе Осипенко тоже слышны были вылеты БУКа М3, но это все не помогло:

— прилетело в склад авиационного оружия, детонировал он больше часа;

— количество поврежденных вертолетов по предварительным данным оценивается до 10 единиц, некоторые уничтожены полностью;

— поврежден также Панцирь С2 (по некоторым данным — уничтожен) вместе с личным составом, который находился непосредственно на аэродроме.

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