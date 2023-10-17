ХАМАС сообщил о гибели начальника «погранслужбы» Газы

ХАМАС сообщил о гибели начальника «погранслужбы» Газы1
- 17.10.2023, 13:37
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Боевик имел «генеральское» звание.
ХАМАС объявил о гибели Фуада Абу Тихиана – начальника Управления границ и пропускных пунктов в секторе Газа, имевшего «генеральское» звание в структурах ХАМАСа.
Об этом сообщает сайт newsru.co.il.
Как писал сайт Charter97.org, ранее в Израиле заявили о ликвидации еще одного руководителя ХАМАС. В результате точного удара в секторе Газа был убит террорист Усама Мазини. Главарь боевиков отвечал за заключенных.