ХАМАС сообщил о гибели начальника «погранслужбы» Газы 1 17.10.2023, 13:37

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Боевик имел «генеральское» звание.

ХАМАС объявил о гибели Фуада Абу Тихиана – начальника Управления границ и пропускных пунктов в секторе Газа, имевшего «генеральское» звание в структурах ХАМАСа.

Об этом сообщает сайт newsru.co.il.

Как писал сайт Charter97.org, ранее в Израиле заявили о ликвидации еще одного руководителя ХАМАС. В результате точного удара в секторе Газа был убит террорист Усама Мазини. Главарь боевиков отвечал за заключенных.

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