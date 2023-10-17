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Украинский спецназ: Уничтожены девять вертолетов оккупантов

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  • 17.10.2023, 13:38
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Украинский спецназ: Уничтожены девять вертолетов оккупантов

«Черный день» российской авиации.

Силы специальных операций ВСУ провели на аэродромах Бердянска и Луганска успешную операцию в ночь на вторник, 17 октября.

Как рассказали бойцы, они получили информацию об использовании россиянами аэродромов во временно оккупированных городах — там они разместили  «значительное количество авиации», специальной техники и боеприпасов.

Уничтожены, в частности, девять вертолетов, спецтехинка и склад с боеприпасами россиян, а также российская система ПВО.

Операцию назвали Dragonfly (Стрекоза). Полученные данные ССО проверили и получили подтверждение. Их вместе с координатами передали для поражения подразделениям Сил обороны.

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