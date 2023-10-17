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Пашинян: Армения готова интегрироваться с Евросоюзом

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  • 17.10.2023, 13:58
  • 5,830
Пашинян: Армения готова интегрироваться с Евросоюзом
Никол Пашинян

И стоять с Брюсселем «плечом к плечу».

Армения заинтересована в дальнейшем углублении отношения с Евросоюзом.

Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой в Страсбурге.

Пашинян отметил, что демократия – это стратегический выбор Армении, и этот выбор является прочным фундаментом для укрепления отношения с ЕС.

Также в Европейском Парламенте Никол Пашинян заявил, что Армения готова интегрироваться с Евросоюзом в той степени, в которой Евросоюз сочтет это возможным и готова стоять «плечом к плечу».

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