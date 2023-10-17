Пашинян: Армения готова интегрироваться с Евросоюзом

Пашинян: Армения готова интегрироваться с Евросоюзом16
- 17.10.2023, 13:58
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И стоять с Брюсселем «плечом к плечу».
Армения заинтересована в дальнейшем углублении отношения с Евросоюзом.
Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой в Страсбурге.
Пашинян отметил, что демократия – это стратегический выбор Армении, и этот выбор является прочным фундаментом для укрепления отношения с ЕС.
Также в Европейском Парламенте Никол Пашинян заявил, что Армения готова интегрироваться с Евросоюзом в той степени, в которой Евросоюз сочтет это возможным и готова стоять «плечом к плечу».