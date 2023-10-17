Лукашенко попросил Иран побыстрее научить его обходить санкции 4 17.10.2023, 14:36

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Торопится диктатор из-за «разрастающегося конфликта на Ближнем Востоке».

Лукашенко попросил Иран побыстрее научить его обходить санкции.

«Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь вы. Давление, оказываемое на наши государства беспрецедентное. Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен», — заявил диктатор на встрече вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

Отметим, что пособник террористов из ХАМАС прибыл сегодня в Минск.

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