Лукашенко попросил Иран побыстрее научить его обходить санкции4
- 17.10.2023, 14:36
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Торопится диктатор из-за «разрастающегося конфликта на Ближнем Востоке».
Лукашенко попросил Иран побыстрее научить его обходить санкции.
«Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь вы. Давление, оказываемое на наши государства беспрецедентное. Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен», — заявил диктатор на встрече вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.
Отметим, что пособник террористов из ХАМАС прибыл сегодня в Минск.