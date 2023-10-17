Немецкие банки закрыли схему, которую использовал белорусский бизнес для торговли с ЕС 2 17.10.2023, 14:43

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Лавочка прикрывается.

Собеседники «Нашей Нивы» обращают внимание, что немецкие банки начали отказывать в платежах по договорам уступки — популярном виде взаиморасчетов белорусских и европейских компаний после введения санкций. Как это работает и на каком этапе действует запрет?

«В Германии издали нормативно-правовой акт, запрещающий платить по договорам уступки с 01.01.2024, но немецкие банки уже заворачивают такие платежи. Подозреваем, что это очередная мера, как они считают, против обхода санкций, и такие акты скоро примут и другие страны», — сообщили собеседники из коммерческих кругов.

Что это означает на практике?

«Допустим, я литовец, эстонец или другой европеец с давними коммерческими связями в Беларуси, которые я не намерен рвать.

Но есть проблема — банки моих стран просто не платят в Беларусь и не принимают оттуда платежи, независимо от того, что мой бизнес не связан с военкой, энергетикой, удобрениями и так далее.

Чтобы решить проблему оплаты, я пользуюсь схемой с уступкой долга.

Допустим, мне нужно заплатить за что-то в Беларуси, но я плачу другой европейской компании, которой должна третья компания из Беларуси. Я плачу европейцам в Европе, а их должники в Беларуси платят тем, кому должен я.

Мои отношения с белорусской компанией для банка невидимы, в назначении платежа будет только написано, что он выплачивается в рамках договора зачета, потому что непосредственно я той европейской компании ничего ни за что не должен», — объясняет смысл белорусский бизнесмен, который с партнерами пользуется схемой уступки долга.

«Сложно измерить широту практики. Но она используется, потому что она простая и дешевая.

Если ты хочешь иначе, то можешь открывать счета в других юрисдикциях, которые с Беларусью работают. Например, в польском РКО, или в Армении, Казахстане.

Опять же, здесь начинаются потери на курсах, танцах с бубном и так далее. А уступка долга — простая и эффективная схема», — добавил другой наш собеседник.

Если схема закроется и в других европейских странах и там компании не смогут проводить взаимозачеты между собой, что от этого белорусскому бизнесу?

«Я понимаю, что европейские банки сейчас даже в расчетах внутри их стран на многие платежи смотрят с недоверием и склонны видеть обход санкций в том, что им сразу не понятно. А потому страхуются на какое-то, хотелось бы верить, время.

Хотя, как по мне, лавочку глобально прикрыть будет сложно, потому что народ станет писать другое назначения платежа — всех не проверят.

И смогут придраться, только если поступит донос, что на самом деле вот эти две компании между собой не имеют отношений, которые декларируют, а деньги, которые между ними ходят, это уступки долгов в интересах белорусских контрагентов.

Но, отбросив этот риск, можно придумать сотню вариантов, как сделать так, чтобы банк не понял, что происходит», — добавил наш другой собеседник.

Проблема расчетов между белорусскими и европейскими компаниями обостряются каждый год по политическим причинам.

Даже те сферы, которые не затронули санкции за репрессии и соучастие в войне, становятся токсичными для европейских банков, которые не хотят разбираться, легальным или нелегальным бизнесом осуществляются платежи в сторону Беларуси.

В результате это редко дает эффект, потому что компании находят варианты, которые проводят оплаты через третьи юрисдикции, но это повышает цену товаров и услуг, что собственники компаний перекладывают на плечи потребителей.

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