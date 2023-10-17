Это могла быть ATACMS: в сети показали боеприпасы с места ударов в Бердянске 7 17.10.2023, 16:12

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Дальность к аэродрому в Бердянске от текущей линии фронта составляет от 95 километров.

Во время ударов по военным аэродромам российских оккупантов в Бердянске и Луганске Силы обороны Украины могли применить кассетный вариант баллистической ракеты ATACMS.

На это указывают фото, которые опубликовали сами оккупанты, а также намекнул президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения по итогам заседания Ставки Главнокомандующего, отмечает «Апостроф».

Как известно, ночью 17 октября Силы спецопераций нанесли удар по вражеским аэродромам, в результате которых в оккупированных Бердянске и Луганске были уничтожены:

- девять вертолетов разных модификаций,

- специальная техника, которая находилась на аэродромах,

- пусковая установка ПВО,

- склад боеприпасов,

- повреждены взлетные полосы аэродромов.

Дальность к аэродрому в Бердянске от текущей линии фронта составляет от 95 км. Эта дальность вполне достижима для некоторых видов ракетного вооружения, находящегося на вооружении в ВСУ. Однако оккупанты, целое утро разбиравшие завалы и достававшие тела уничтоженных военных, выложили фото, которое дает основания говорить о первом факте применения баллистической ракеты ATACMS.

Речь идет о суббоеприпасах М74, которые используются в кассетных ракетах ATACMS. Об этом пишут авторы Telegram-канала Mortis Æterna.

На это намекнул и Владимир Зеленский.

- Спасибо тем, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров: эффективное оружие, как мы и договаривались, - отметил он в своем обращении по итогам заседания Ставки Главнокомандующего.

Добавим, что украинские союзники не анонсировали передачу ракет ATACMS, хотя также не анонсировалась передача AGM-88 HARM или Storm Shadow. Ибо главным залогом эффективности ударов есть их неожиданность для врага.

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