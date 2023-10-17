Пашинян заявил о готовности подписать мир с Азербайджаном 2 17.10.2023, 18:07

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Никол Пашинян

Ереван готов подписать договор до конца года.

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года, сообщил премьер-министр Никол Пашинян, выступая в Европарламенте. Его слова передает «Новости-Армения».

Пашинян заявил, что считает «содействие построению мира» своим основным политическим обязательством. «Наш регион нуждается в мире. <…> Наше представление о мире мы не противопоставляем интересам нашего региона, потому что наша страна может быть мирной, если в регионе — мир», — сказал премьер. Однако принять обязательство о мире будет непросто, учитывая длительный конфликт с Азербайджаном, отметил Пашинян.

Также премьер-министр Армении высказал опасения насчет дальнейших территориальных претензий страны-соседа и новой военной агрессии. По его словам, Азербайджан сохраняет двусмысленность, заявляя, что между Арменией и Азербайджаном не определены границы.

«Азербайджан также сохраняет двусмысленность в вопросе принятия последних карт Советского Союза в качестве основы для делимитации, что также дает некоторым экспертам основание полагать, что Азербайджан создает основания для предъявления территориальных претензий против Армении и инициирования новой военной агрессии», — заявил премьер-министр Армении.

Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель в конце октября после несостоявшейся встречи по вопросу мирного договора в Гранаде. Армянская сторона уже согласилась принять участие в переговорах.

Азербайджан добился капитуляции Нагорного Карабаха в ходе «антитеррористической» операции, которая прошла 19–20 сентября. По итогам этой операции власти Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана договорились о прекращении огня и разоружении непризнанной республики.

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе заявлял, что за время операции погибли не менее 200 человек, включая 10 мирных жителей. После капитуляции Степанакерта Нагорный Карабах покинули более 100 тысяч армян — порядка 90% населения республики.

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