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Залужный показал работу ATACMS

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  • 17.10.2023, 21:58
  • 2,684
Залужный показал работу ATACMS

Видео.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как украинские силы используют американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Советующее видео Залужный опубликовал в Telegram во вторник, 17 октября.

На видео Залужного показан пуск трех ракет в ночное время суток из установки, которая стоит в лесополосе.

«Десять секунд. Внимание, выполнить запуск, выполнить запуск», — говорит голос за кадром.

«ATACMS. Работа наших воинов», — говорится в подписи к видео.

Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за службу, а партнеров за поддержку.

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