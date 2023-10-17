Залужный показал работу ATACMS

Залужный показал работу ATACMS4
- 17.10.2023, 21:58
- 2,684
Видео.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как украинские силы используют американские дальнобойные ракеты ATACMS.
Советующее видео Залужный опубликовал в Telegram во вторник, 17 октября.
На видео Залужного показан пуск трех ракет в ночное время суток из установки, которая стоит в лесополосе.
«Десять секунд. Внимание, выполнить запуск, выполнить запуск», — говорит голос за кадром.
ЗСУ показали як вони працюють з далекобійними ракетами ATACMS. pic.twitter.com/ypGbCkUAL1— NV (@tweetsNV) October 17, 2023
«ATACMS. Работа наших воинов», — говорится в подписи к видео.
Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за службу, а партнеров за поддержку.