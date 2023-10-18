После передачи Украине ATACMS оккупанты в Крыму подверглись массированной атаке 18.10.2023, 7:42

Удар пришелся по месту, где расположено российское ПВО.

Во временно оккупированном Крыму утром 18 октября прогремела серия мощных взрывов, испугавших жителей. Громко было в пределах Евпаторийского мыса и возле Севастополя.

Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на показания своих подписчиков с полуострова. В то же время сторонники захватчиков жаловались на «пролет ракет» или «БПЛА».

«В Евпатории раздался сильный взрыв, разбудивший горожан», – говорилось в первом посте с указанием, что громкие звуки крымчане слышали также в Сакском районе.

Впоследствии там уточнили, что взрыв долинам из поселка Заозерное, расположенного примерно в 10 километрах от Евпатории на северо-западном берегу Каламитского залива.

А позже СМИ окончательно указали местом взрыва село Ромашкино в Сакском районе. Очевидцы также заявили, что он являлся результатом работы российской противовоздушной обороны. В небе они якобы видели след от выпущенной ракеты.

«Там как раз комплекс ПВО располагается... Кстати, там же в сентябре был уничтожен ЗРК С-400. Россияне, похоже, даже не меняли место своего «пэ-вэ-о», – указали авторы канала.

В то же время в пропагандистских пабликах творилась паника, к тому же не только из-за взрыва. Сторонники оккупантов заявили, что их атакует БПЛА. Вместе с тем не исключали, что дрон, который полетел через Евпаторию и мимо Заозерного «восточнее моря» мог быть «своим». Некоторые сообщают о «прилетах ракет».

Спустя около часа появились сообщения, что в Бахчисарайском районе слышны взрывы со стороны Севастополя. Очевидцы предположили, что это может быть работа ПВО.

ATACMS в Украине

Вечером 17 октября президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение Украиной баллистических ракет ATACMS. Украине передали ATACMS с кассетной боеголовкой и ограниченной дальностью.

Известно, что ракетные войска ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один «Панцирь С2» с личным составом и тому подобное.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором виден запуск ATACMS для удара по российским оккупантам.

Позже представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон подтвердила, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, которые имеют радиус действия 165 километров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».