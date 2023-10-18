Российскому пропагандисту стало плохо от видео Залужного об ATACMS 4 18.10.2023, 7:53

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Оккупанты ждут «кошмара» в Крыму.

Пока Кремль хранит молчание, в Z-каналах разрастаются панические настроения из-за передачи Украине ATACMS.

Кадры пуска ракет ATACMS, обнародованные главкомом ВСУ Валерием Залужным, вызвали бурную реакцию российских Z-каналов.

Связанный с «вагнеровцами» ультраправый блогер РФ Alex Parker Returns прогнозирует «кошмар» оккупационным войскам РФ в Крыму.

Об этом он написал вечером 17 октября, передает Диалог.UA.

«(Украинцы — ред.) показали видео с запуском ATACMS по аэродрому в Бердянске. К этому удару мы оказались абсолютно не готовы. Увы. Смотрю я на ролики с этими ATACMS и понимаю, что если им дадут новую модификацию, которая летает на 300 км, то в Крыму начнется просто настоящий кошмар. Будут накрывать аэродромы, порты и вот это вот все. Уверен: начнут наносить различные комбинированные удары со «Шторм Шедоу» (британские ракеты «воздух-земля» Storm Shadow - ред.) и вот этим вот всем», - написал Z-блогер.

Отметим, что Украина получила от США кассетный вариант ATACMS (M39 Block 1) с дальностью в 165 км.

Это ракеты «земля-земля», которые совместимы с пусковыми системами HIMARS.

Associated Press сообщает, что США передали Украине до 12 ракет ATACMS. Это первая пробная партия ракет, которая позволит оценить их эффективность на поле боя. Судя по успеху первого применения, стоит ожидать новых поставок.

Напомним, что в ночь на 17 октября ВСУ ударили ракетами ATACMS по аэродромам ВС РФ в оккупированных Бердянске и Луганске.

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