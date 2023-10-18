С печеньем против ХАМАСа: как на самом деле спаслась из плена Рахель из Офакима 18.10.2023, 10:00

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17 часов плена супругов Эдри закончились освобождением и гибелью террористов.

6 октября Рахель Эдри из Офакима отправилась спать, зная, что утром ее супруг Давид будет отмечать 68-летие. Она даже успела купить ему торт на день рождения. На исходе субботы планировалось семейное застолье, чтобы порадовать именинника. В самом жутком кошмаре Рахель не могла представить, что случится утром субботы, 7 октября: она и ее муж были захвачены в заложники группой боевиков ХАМАСа. Рахель 17 часов отвлекала террористов разговорами, пока полиция готовила штурм дома. Она даже накормила их печеньем, что расслабило бандитов и в конце концов привело к гибели. История печенья тетушки Рахель облетела все соцсети в Израиле. Но что на самом деле произошло в доме супругов Эдри? Почему хамасовцы не убили их? Интервью с Рахель опубликовал женский журнал «Ла-Иша».

«Я все еще не пришла в себя, - признается Рахель журналистке. -Я не сплю, только закрою глаза - снова вижу террористов. Мы с мужем сейчас ночуем у сына Эвьятара. Не могу вернуться домой, да и нет у нас теперь дома - в нем произвели погром. Не могу пока даже представить, как мы туда вернемся».

65-летняя Эдри вместе с мужем Давидом находилась 17 часов в плену у боевиков ХАМАСа, которые проникли в их дом. Рахель не впала в панику и сумела смягчить сердца террористов, предложив им кофе с печеньем, а заметив, что один из них ранен - даже сделала ему перевязку. Все это для того, чтобы не дать им опомниться и позволить израильским службам безопасности добраться до боевиков. Даже столь нежеланных «гостей» Рахель сумела принять со свойственным ей гостеприимством - и оно спасло жизнь ей и супругу.

«Мама всегда славилась открытым домом и щедростью: к соседям, родственникам, друзьям детей. Кто бы ни был голоден, в мамином доме для него всегда была тарелка с горячей пищей», – говорит Ханит Коэн, дочка Рахель.

«Я сказала им - вы очень голодные, давайте я вас покормлю»

Рахель Эдри родилась и выросла в Офакиме, ее родители репатриировались из Ирана. Рахель выросла среди 12 братьев и сестер. Семья жила бедно, и уже в 12-летнем возрасте Рахель подрабатывала мытьем подъездов, чтобы помочь родителям. В 18 лет она призвалась в ЦАХАЛ, служила в 102-й эскадрилье ВВС Израиля административно-технической работницей. В 24 года вышла замуж за Давида, который работал водителем грузовика, родила троих детей - Ханит (40 лет), Эвьятара (37 лет) и Таля (27 лет). Оба сына Рахели служат в полиции, Эвьятар участвовал в спасении родителей из рук террористов.

С 23 лет и по сей день Рахель работает в магазине сети «Шекем», израильский аналог военторга. Сеть обслуживает солдатские буфеты и магазины с товарами для военных. Магазин, где работает Рахель, находится в Цеэлим.

«Она как мама для солдат: они с ней шутят, ведут задушевные беседы, а мама помогает им», - говорит дочь Ханит.

Утром в субботу, 7 октября, Рахель с мужем услышали сирену и побежали в защитное сооружение снаружи дома (мигунит). Когда они вернулись домой, там уже были террористы.

«На часах было 9:06, я увидела пять человек с оружием. Они начали кричать: «Шахиды, шахиды». Поначалу я хотела убежать в сторону выхода, но они бы выстрелили мне в спину. Мы с Давидом решили делать то, что они скажут. Они отобрали наши телефоны, разбили их, а затем повели нас по ступенькам вверх на второй этаж, угрожая оружием.

Затем стали выбрасывать из шкафа все вещи и вдруг увидели полицейскую форму наших сыновей. Бандиты стали кричать: «Где они? Где ваши дети?», и я соврала им, что дети живут в Америке».

В то утро три вооруженные группировки террористов ХАМАСа проникли в Офаким и начали обстреливать жителей. Полиция открыла ответный огонь. Пятеро боевиков сумели скрыться от полиции - и именно они и ворвались в дом супругов Эдри.

Полиция окружила здание, но было очевидно, что попытка штурма может стоить жизни заложникам. Полицейские часами вели переговоры с террористами, чтобы те отпустили супругов Эдри.

«Я думала, они нас убьют, схватила мужа за руку и сказала - сядь рядом, будь что будет», - говорит Рахель.

Она слышала снаружи голоса полицейских и решила взять ситуацию в свои руки. «Я сказала захватчикам, что у меня диабет, что мне нужно спуститься вниз и сделать укол инсулина. Они согласились. Четверо остались с мужем, а один спустился со мной по лестнице, держа над моей головой гранату и угрожая автоматом».

После укола Рахель сделала вид, что ей нехорошо, но террорист, говоривший на смеси иврита и арабского, сказал: «Поднимайся». Офицер полиции, стоявший у входа в дом, попросил отпустить «больную женщину». Террорист потребовал взамен нескольких боевиков, которых задержала полиция. «Офицер пообещал так и сделать, но потребовал вначале отпустить меня, - рассказывает Рахель. - Они начали вести переговоры, и тут я увидела среди полицейских своего сына Эвьятара. Он сделал мне знак, чтоб я никак не демонстрировала, что мы знакомы».

Невзирая на уговоры Рахели, бандит потребовал от нее подняться на верхний этаж, угрожая оружием. Через несколько часов ей в голову пришел новый план.

«Я спросила их, хотят ли они чай или кофе с печеньем. Хамасники ответили «давай». Я хотела их подкупить, конечно, но отчасти – я сделала это как-то машинально, я так привыкла спрашивать у каждого приходящего в дом».

- История с печеньем облетела потом все соцсети. Все хотят знать, что это было за чудесное печенье.

- Это марокканское печенье, такое делают с помощью мясорубки. Им оно очень понравилось, хотя сначала они потребовали, чтобы я сама съела пару печений - боялись, что они отравлены. Но потом набросились на него и стали спокойнее. Я спросила, сколько им лет. Одному было 40, остальным по 25-30. Один из них был подлинным дьяволом, все время повторял, что он шахид. Но с другими можно было разговаривать».

После этого полицейские предприняли первую попытку освободить заложников. Во время перестрелки тот самый «шахид» погиб, еще один был ранен в руку. Эдри поняла, что чем злее будут террористы, тем скорее они убьют заложников, и предложила перевязать раненого, чтобы остановить кровь.

«Я дала ему воды и сказала: «Отдохни». Они подумали, что я как бы на их стороне, и немного успокоились. Раненый был совсем бледный, и я сказала одному из бандитов попросить у полицейских банку консервированного ананаса. Тот принес, и раненому стало получше, он уснул».

В середине дня Рахель заметила, что террористы нервничают, и попросила у полицейских принести им еды. Это успокоило боевиков, один из них даже уснул, а раненый с трудом приходил в сознание. Эдри осталась с двумя бандитами.

«Я чувствовала, что с наступлением ночи нас сумеют освободить, нужно было тянуть время. Я предложила им научить меня арабскому, а я их научу ивриту. Один из них начал петь песню Лиора Наркиса, а я спела им песню из репертуара Ум Культум».

- Это правда, что вы спросили их, чем они занимаются в жизни?

- Да. Помимо быть шахидами – они же должны еще чем-то заниматься? Один рассказал, что у него трое сыновей и две дочки, но оба тут же подчеркнули, что они члены крыла ФАТХ и шахиды. Я сказала – жаль, что мы все время ссоримся, давайте жить в мире, плохо, что гибнут люди с обеих сторон. Один мне ответил: «Как у вас есть солдаты, так и у нас есть солдаты». Я возразила: «Но наши солдаты хорошие и не будут вредить вашим, если те не начнут первыми».

Около 2 часов ночи, после 17 часов в заложниках, полицейские провели штурм дома и освободили Давида и Рахель. Это удалось, поскольку Эвьятар нарисовал подробную схему родительского дома. Сотрудники полиции сумели застать террористов врасплох, окружить и уничтожить.

- Знаете ли вы, что вами восхищается весь Израиль?

- Если честно, нет. Я боюсь заходить в соцсети, боюсь увидеть лица террористов. Когда нас освободили, я постоянно благодарила наших спасителей и главу оперативной спасательной группы Аркадия Шустера. Он сказал мне: «Рахель, ты героиня, мы видели, как ты сумела психологически повлиять на террористов и благодаря этому спаслась». Но я знаю, кто настоящие герои: наши солдаты, наши полицейские, только благодаря им мы выжили.

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