В Беларуси запретили пиво и псевдорыбу из России 3 18.10.2023, 10:08

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Что в них обнаружили?

Пресс-служба Госстандарта Беларуси 17 октября сообщила, что запретила ряд напитков на основе пива со вкусами граната, манго, апельсина, «Сливовицу» и т.п, которые продаются во многих магазинах разливного пива и кафе. Среди указанных опасных напитков оказался и известный, но уже бутылочный, «Доктор Дизель» со вкусом красного апельсина и манго, пишет telegraf.news.

Для всех пивных напитков в Госстандарте указали несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

При производстве этих пивных суррогатов российским производителем зачем-то применялась недопустимая пищевая добавка – краситель желтый «солнечный закат» FCF.

Жёлтый краситель «солнечный закат» (Е110), также называют «оранжевый желтый S» — это синтетическое вещество с формулой C16H10Na2O7S2N2. Этот краситель является сульфированной версией опасного красителя Судан I, который является канцерогеном. Добавка Е110 может приводить к аллергическим реакциям, особенно у людей с непереносимостью аспирина. Также «солнечный закат» может стать причиной несварения желудка, рвоты, болей в животе, неприятия пищи.

Пищевая добавка Е110 запрещена во многих странах мира, например, в Финляндии, Норвегии, США. А вот в России разрешена.

Также Госстандарт запретил к продаже «вяленую пищевая рыбная продукция минтай вяленый палочки с перцем», чтобы это ни значило. Оказалось что даже такое путанное название вводило в заблуждение!

«Наименование, задекларированное изготовителем в маркировке потребительской упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет идентифицировать его по наименованию», — сделали вывод в Госстандарте Беларуси. Там провели исследование продукции и установили, что российском вяленом «минтае» доля пищевой рыбной продукции составила 24,9 % при норме не менее 30 %.

«Из чего следует, что изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована», — были неумолимы в Госстандарте.

Также там обнаружили в вяленой псевдорыбе недопустимые пищевые добавки, а одну наоборот — нет: консервант сорбиновая кислота в количестве 441,9 мг/кг, синтетический краситель желтый «солнечный закат» Е110 в количестве 13,6 мг/кг; в составе продукции указана недостоверная информация (в составе указан консервант бензоат натрия Е211, который не обнаружен).

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